الصحة: 125 إصابة و 8 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 114 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 114 حالة ووفاة 8 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 20008 شفيت منها 13780 وتوفيت 1360 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 9 نيسان 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

24 في حلب

23 في اللاذقية

15 في دمشق

15 في طرطوس

14 في دير الزور

8 في حماة

8 في درعا

7 في ريف دمشق

6 في القنيطرة

5 في حمص

=الشفاء:

17 في طرطوس

16 في دمشق

15 في حلب

14 في اللاذقية

14 في ريف دمشق

12 في حمص

11 في درعا

9 في السويداء

3 في حماة

3 في القنيطرة

=الوفاة:

4 في دمشق

2 في طرطوس

1 في اللاذقية

1 في حمص