روحاني: صمودنا غيّر النبرة الأمريكية تجاه إيران

المصدر:"قناة العالم"

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن تراجع واشنطن في مواقفها والنبرة التي تستخدمها في خطابها حول إيران هي بسبب قدراتنا وانتصاراتنا، لافتاً إلى أن بلاده ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي متى عادت أمريكا لالتزاماتها.

وفي كلمته اليوم خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، أشار روحاني إلى أن الشعب الإيراني نجح في إفشال الضغوط القصوى وانتصر في الحرب الاقتصادية، ويجب ألا نقلل من شأن هذا الانتصار.

وأضاف روحاني: الشعب الإيراني بفضل صموده في التصدي للحظر الأمريكي كبد الولايات المتحدة هزيمة، وقد باتت منعزلة في المجتمع الدولي، وأن من مؤشرات هزيمة أمريكا هو النشاط والازدهار اللذان تشهدهما موانئ إيران ولاسيما في سواحل مكران.

وأكد روحاني أن إيران تشهد مرحلة جديدة في علاقاتها الدولية، لافتاً إلى أن الشعب الإيراني والعالم سيشهد خلال الأيام القادمة تدشين إيران لمشاريع استراتيجية جديدة.

وبيّن روحاني أن إيران أثبتت قدراتها النووية من خلال العودة للتخصيب بنسبة 20% بمجرد قررت القيام بذلك، موضحاً أن طهران حققت أهدافها وطموحاتها في مجال التقنية النووية، وأن هذه التقنية لاتشوبها أدنى شائبة ولم يعد هناك شك في سلميتها.