تنظيم عشرات الضبوط بحق مخالفات في محافظات ريف دمشق ودرعا وحماة

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ورشة لنتر الفروج في كفر بطنا بداخلها كمية 1.5 طن من نتر الفروج “جلود وعظام ورقاب” يقوم المخالف بفرمها وإضافة البهارات عليها لصناعتها كباب دجاج والاستفادة من فارق السعر مؤكدة أنه تم حجز الكمية المخالفة وإغلاق الورشة بالشمع الأحمر.

وذكرت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه تم أيضا ضبط ثلاثة مخابز تموينية في منطقة دوما بمخالفة عدم تأمين مادة الخبز رغم وجود المخصصات بقصد إحداث تأثير تمويني في السوق إضافة إلى ضبط معمل لصناعة الأجبان والحليب المنكه في منطقة التل بحوزته منكهات غذائية منتهية الصلاحية حجزت لإتلافها أصولاً.

وفيما يتعلق بمخالفات موزعي الغاز في مناطق مخيم الوافدين ومساكن الديماس ويبرود ودوما أشارت المديرية إلى أنه تم تنظيم أربعة ضبوط بمخالفات تقاضي زيادة بالأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار مبينة أنه تم أيضا تنظيم 88 ضبطاً طالت مخالفات حيازة مواد منتهية الصلاحية وعدم إبراز فواتير الشراء والإعلان بسعر زائد.

وفي درعا نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة خلال اليوم وأمس 15 ضبطاً تموينياً بحق مخبز جباب الاحتياطي بمخالفة نقص في وزن ربطات الخبز ومعتمد للغاز بمخالفة تقاضي زيادة في بدل خدمات تبديل اسطوانة الغاز إضافة إلى مخالفات بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان عن بدل خدمات نقل الركاب وتقاضي زيادة والامتناع عن تأدية خدمة نقل الركاب ومخالفات إبراز فواتير غير نظامية والإعلان بسعر زائد لمادة الزيت النباتي ومادة الفروج وضبوط عينات لمواد غذائية.

وأشارت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه تم إغلاق محطة محروقات في منطقة ازرع اوتوستراد دمشق درعا لمدة أسبوع إدارياً ومحطة محروقات الجمل في منطقة ازرع اوتوستراد دمشق درعا لمدة شهر تنفيذاً لضبوط تموينية سابقة منظمة بحق أصحاب هذه المحطات بعد الحصول على موافقة الوزارة بذلك.

وفي حماة نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة 58 ضبطاً اليوم وأمس شملت مخابز بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز التمويني ومعتمدين بمخالفات بيع ربطات الخبز التمويني بسعر زائد والتلاعب بمخصصات المواطن عبر البطاقة الالكترونية وإنتاج خبز تمويني سيئ الصنع وعدم التقيد بمواعيد عمل المخبز التمويني.

وأشارت المديرية أيضا إلى أنه تم تنظيم ضبوط بحق محطة محروقات بمخالفة المتاجرة بالمحروقات بطريقة غير مشروعة بكمية 3600 ليتر بنزين و5500 ليتر مازوت وضبوط بحق أشخاص بمخالفة المتاجرة بالبنزين بطريقه غير مشروعة وتم توقيف المخالفين وإحالتهم إلى القضاء مباشرة.

كما تم تنظيم 24 ضبطاً متنوعاً بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير إضافة إلى سحب 11 عينة لمواد غذائية وغير غذائية لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات وإغلاق أربعة محلات لضبطها بمخالفات جسيمة.

«سانا»