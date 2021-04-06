الصحة: 115 إصابة و 9 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 118 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 118 حالة ووفاة 9 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 19641 شفيت منها 13434 وتوفيت 1332 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الثلاثاء 6 نيسان 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

43 في دمشق

23 في ريف دمشق

20 في اللاذقية

16 في القنيطرة

12 في حمص

1 في طرطوس

=الشفاء:

17 في دمشق

16 في طرطوس

15 في حلب

15 في اللاذقية

14 في ريف دمشق

12 في حمص

10 في درعا

10 في السويداء

6 في دير الزور

2 في حماة

1 في القنيطرة

=الوفاة:

5 في دمشق

2 في طرطوس

1 في حلب

1 في اللاذقية