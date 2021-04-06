القبض على 15 متعاملاً بغير الليرة السورية بدمشق

ألقت إدارة الأمن الجنائي في دمشق القبض على 15 شخصاً بجرم التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بصورة غير قانونية وصادرت أكثر من 100 مليون ليرة بحوزتهم.

وفي بيان لوزارة الداخلية نقلته «سانا» أوضحت فيه أن إدارة الأمن الجنائي ومن خلال المراقبة والتحري ألقت القبض على 15 شخصاً في مدينة دمشق أثناء قيامهم بالتعامل بغير الليرة السورية وصادرت منهم مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من مئة مليون ليرة وبالتحقيق معهم اعترفوا بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.

ولفتت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم ليتم تقديمهم إلى القضاء المختص وتسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً.