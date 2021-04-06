الدولار يتراجع مع هبوط عائدات السندات الأمريكية

بقي الدولار قرب أقل مستوى في أسبوعين تقريباً مقابل سلة من العملات المناظرة اليوم، مقتفياً أثر تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية من ذروتها الأخيرة.

وبحسب «رويترز» فقد نزل مؤشر الدولار إلى 527ر92 في الجلسة الآسيوية وهو أقل مستوى منذ الـ 25 من آذار الماضي.

وواصلت العملة اليابانية التعافي من أقل مستوى، فيما يزيد على عام قرب 111 يناً مقابل الدولار، كما واصل اليورو صعوده من أقل مستوى في نحو خمسة أشهر إلى 17ر1 دولار.

ونزل الدولار الأسترالي الذي يعد مؤشراً للإقبال على المخاطرة على نحو طفيف إلى 76415ر0 دولار أمريكي اليوم بعدما صعد 8ر0 بالمئة في مطلع الأسبوع.

وارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع إلى 3915ر1 دولار في آسيا، معززا مكاسب الجلسة السابقة والتي بلغت 6ر0 بالمئة.

وفي العملات المشفرة جرى تداول بتكوين قرب 58882 دولاراً اليوم لتتراجع قليلاً بعد مكاسب حققتها على مدى يومين.