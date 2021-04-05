الصحة: 122 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 111 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 111 حالة ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 19526 شفيت منها 13316 وتوفيت 1323 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الاثنبن 5 نيسان 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

48 في دمشق

33 في ريف دمشق

18 في اللاذقية

7 في حمص

7 في حلب

6 في حماة

2 في طرطوس

1 في درعا

=الشفاء:

15 في دمشق

14 في ريف دمشق

14 في طرطوس

13 في حلب

13 في اللاذقية

11 في حمص

10 في السويداء

10 في درعا

8 في دير الزور

2 في حماة

1 في القنيطرة

=الوفاة:

3 في دمشق

2 في طرطوس

2 في السويداء

2 في حمص

1 في اللاذقية