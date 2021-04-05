موسكو: نحترم قرار طهران عدم إجراء مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية احترامها لقرار إيران بعدم إجراء مفاوضات مباشرة حول الاتفاق النووي مع الجانب الأمريكي.

وكانت إيران أكدت رفضها إجراء أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن قبل عودتها إلى الاتفاق بشكل كامل ورفعها العقوبات الأحادية التي تفرضها على طهران.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله اليوم: “نحن نحترم قرار إيران وليس سراً أن روسيا أيدت فكرة دائرة السياسة الخارجية الأوروبية التي تم طرحها منذ عدة أسابيع بشأن عقد اتصال غير رسمي للمشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة أيضاً لكن بما أن طهران اتخذت قراراً مغايراً فسنعمل ضمن صيغة مفاوضات غير مباشرة وهو ما وافق عليه الجميع بما في ذلك الأمريكيون”.

ولفت ريابكوف إلى الاجتماع الذي سيعقد يوم غد في فيينا حول خطة العمل الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي، مشيراً إلى احتمال أن يؤدي هذا الاجتماع إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني.