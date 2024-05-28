البطريرك يازجي يضع حجر الأساس لكنيسة القديسة كاترينا في مدينة جبلة

اللاذقية- لوريس عمران:

وضع غبطة بطريرك أنطاكيه وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي اليوم حجر الأساس لبناء كنيسة كاترينا للروم الأرثوذكس في مدينة جبلة.

وأكد البطريرك يازجي في تصريح للصحفيين نقلته “تشرين”، أهمية بناء كنيسة في مدينة جبلة لتخدم أبناء المدينة وقراها والقرداحة، مضيفاً: هناك رسالة يوجد بداخلها صورة تجمع سكان جبلة وكل سكان سورية، وهم عائلة واحدة لايفرقها شيء، فهم أبناء العائلة الواحدة الروحية، ويجب أن ننقل هذه الصورة الى العالم أجمع لنقول لهم: نحن صامدون ونعشق هذه الأرض حتى آخر نفس لنا.

وبين البطريرك يازجي أن إنجاز هذا العمل تم بالتعاون بين الحكومة في دمشق ومحافظة اللاذقية وبلدية جبلة، مؤكداً أن لاشيء يكتمل من دون الله، لذلك نحرص على بناء بيوت الله أينما مكثنا وأينما سكنا.

من جهته، ذكر مدير اوقاف اللاذقية الدكتور محمد عليو أن لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار النور إن ساروا تحيا بهم كل أرض ينزلون بها، كأنهم من بقاع الأرض، مبيناً أن المسيحيين والمسلمين يعيشون في محافظة اللاذقية إخوة متحابين مترابطين متكاملين، وهذه الكنيسة أمانة في أعناق المسلمين قبل المسيحيين، يجب عليهم الحفاظ عليها.

بدوره، أشار رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل إلى أن جبلة هي مهد الحضارة والتاريخ، مدينة الشهداء عاش على أرضها أبناء جبلة وريفها على اختلاف أديانهم وانتماءاتهم، مسلمين ومسيحيين متحابين متعاضدين وكانوا يداً واحدة بالدفاع عن أرضهم المقدسة، نبارك اليوم بوضع حجر الأساس لكنيسة الروم الأرثوذكس.

وبين قناديل أن مجلس المدينة قدم الأرض التي تبلغ مساحتها ٤٠٠ متر لبناء كنيسة القديسة كاترينا.

والتقت “تشرين” بالمواطنين الذين حضروا مراسم وضع حجر الأساس، حيث أعربوا عن سعادتهم ببناء كنيسة لهم في مدينتهم التي كانت حلماً بالنسبة لهم، وبينوا أنهم كانوا يضطرون لحضور الصلوات والأعياد في كنائس اللاذقية لعدم وجود كنيسة في مدينة جبلة.