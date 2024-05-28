«المركزي» يضيف مواد جديدة إلى قوائم المستوردات المسموح بتمويلها

دمشق – إبراهيم غيبور

أضافت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بنوداً جمركية جديدة لمواد إلى قوائم المستوردات المسموح بتمويلها بالقطع الأجنبي شريطة خضوعها لأحكام القرار /١١٣٠/ ل.أ لعام ٢٠٢٣ الناظم لآليات تمويل المستوردات.

ووفق قرار لجنة إدارة المصرف المركزي /٦٧٧/ل.أ الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه فإنه تمت إضافة بنود جمركية خاصة بمادة المصنوعات الزجاجية وأدوات المائدة إلى القائمة السادسة المرفقة بالقرار /١١٣٠/ لعام ٢٠٢٣ شريطة التزام مستوردي هذه البنود بتقديم موافقة مصرف سورية المركزي لتخليصها جمركياً قبل وضعها بالاستهلاك المحلي.

وتتضمن البنود الجمركية المضافة وفق القرار المذكور كؤوس وأقداح الشرب من غير الخزف الزجاجي، وغيرها أدوات زجاجية من الأنواع المستعملة للمائدة من غير (كؤوس وأقداح الشرب) أو المستعملة في المطبخ من غير الخزف الزجاجي، كذلك من زجاج له تمدد طولي، وأدوات زجاجية أخرى.

وألزم القرار شركات الصرافة المرخصة التنسيق فيما بينها للتأكد من عدم تجاوز الكميات المسموح بها للسنة الحالية والبالغة ١٠ آلاف طن.

وتبقى الإشارة إلى أن موافقة مصرف سورية المركزي على تخليص المواد المذكورة إنما للتأكد من مصادر تمويل القطع الأجنبي، لاسيما أن القرار /١١٣٠/ حدد مصادر التمويل، إما من حسابات المستوردين بالقطع المفتوحة لدى المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو عبر شركات الصرافة المرخصة، أو أي مصدر تمويل من المصادر الخارجية