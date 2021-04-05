القبض على 18 شخصاً لترويج وتعاطي المواد المخدرة في حلب

ألقى فرع مكافحة المخدرات في حلب القبض على 18 شخصاً لترويج وتعاطي المواد المخدرة وتمت مصادرة مواد مخدرة وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة تمكن فرع مكافحة المخدرات في حلب من إلقاء القبض على عدد من تجار المواد المخدرة ومروجيها ومعظمهم من أرباب السوابق وهم يقومون بترويج وتعاطي المواد المخدرة في مدينة حلب.

ولفتت الوزارة إلى مصادرة كيلوغرام وثلاثمئة وسبعين غراماً من مادة الحشيش المخدر و993 حبة مخدر مختلفة الأنواع وأربعة مسدسات حربية وخمس قنابل وبندقية حربية مع سبع مذخرات وحجز سيارتين إحداهما دون قيود مجهولة المصدر كانتا بحوزة المقبوض عليهم وبالتدقيق تبين وجود 12 إذاعة بحث بحق أحدهم بجرائم مختلفة وبحق موقوف آخر 6 إذاعات أحدها بجرم الاتجار بالأشخاص.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.