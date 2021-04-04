الصحة: 120 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 115 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 115 حالة ووفاة 14 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 19404 شفيت منها 13205 وتوفيت 1313 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأحد 4 نيسان 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

35 في دمشق

19 في اللاذقية

17 في ريف دمشق

15 في حلب

15 في طرطوس

9 في حمص

5 في درعا

4 في حماة

1 في القنيطرة

=الشفاء:

16 في دمشق

15 في طرطوس

14 في حلب

14 في ريف دمشق

13 في اللاذقية

12 في حمص

10 في درعا

10 في السويداء

8 في دير الزور

2 في حماة

1 في القنيطرة

=الوفاة:

5 في دمشق

3 في طرطوس

3 في حلب

2 في حمص

1 في درعا