وزارة الزراعة تعلق الدورات التدريبية في مراكز التدريب المهني

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تعليق الدورات التدريبية في المراكز التدريبية والجهات التابعة لها في الإدارة المركزية والمحافظات بدءاً من يوم غد الـ 5 من نيسان وحتى الـ 17 منه.

مديرة التعليم والتأهيل الزراعي في الوزارة المهندسة هزار اسماعيل بينت في تصريح لـ «سانا» أن دوام طلاب الصفوف الانتقالية في الثانويات المهنية الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية سيستمر استكمالاً للخطة الدراسية المقررة وسيتم تحديد مواعيد الامتحانات العملية والنظرية للصفوف الانتقالية بحيث ينهى العام الدراسي في نهاية نيسان وذلك أسوة بقرار وزارة التربية.

أما بالنسبة لطلاب الشهادة الثانوية المهنية الزراعية باختصاصاتها الثلاثة (زراعة بيطرة وآلات زراعية) فستنفذ الامتحانات العملية في موعدها المحدد بتاريخ الثلاثاء الـ 6 من نيسان وتستمر حتى الـ 13 منه في جميع الثانويات ويبقى موعد الامتحانات النظرية للشهادة بتاريخ الـ 31 من أيار وفق البرنامج المعمم سابقاً.