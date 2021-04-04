“الثقافة” تعلّق الأنشطة الفنية والثقافية والدوام في المؤسسات التعليمية التابعة لها

أعلنت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة الفنية والثقافية بأنواعها في كل المديريات والمؤسسات والمراكز التابعة لها بدمشق والمحافظات بدءاً من يوم غد الاثنين ولغاية الـ 15 من نيسان الجاري.

كما ذكرت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة سانا نسخة منه اليوم تعليق الدوام في المؤسسات التعليمية التابعة لها وتضم المعهد العالي للموسيقا والمعهد العالي للفنون المسرحية والمعاهد الموسيقية في دمشق والمحافظات والمعهد التقاني للفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار والمتاحف ومدرسة الباليه ومراكز الفن التشكيلي التابعة لها المنتشرة في مختلف المناطق بدءاً من يوم غد وحتى الخميس الـ 15 من الشهر الجاري.