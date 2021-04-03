الصحة: 120 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 113 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 113 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 19284 شفيت منها 13090 وتوفيت 1299 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 3 نيسان 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

22 في السويداء

21 في دمشق

19 في درعا

17 في حلب

15 في اللاذقية

8 في حماة

8 في حمص

7 في طرطوس

3 في القنيطرة

=الشفاء:

16 في دمشق

16 في ريف دمشق

15 في طرطوس

15 في حلب

14 في حمص

13 في اللاذقية

11 في السويداء

10 في درعا

2 في حماة

1 في القنيطرة

= الوفاة:

3 في دمشق

2 في حمص

2 في حلب

2 في اللاذقية

1 في طرطوس

1 في السويداء