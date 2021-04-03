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بدء إنتاج لقاح مضاد لكورونا في كوبا

أعلنت كوبا البدء بإنتاج دفعات من لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد مخصص للأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

وقالت مديرة الأبحاث في معهد فينلاي الكوبي للقاحات داغمار غارسيا ريفيرا في تصريح نقلته مواقع إخبارية: إن «اللقاح عبارة عن جرعة واحدة لا تحتوي على مادة الثيومرسال وهي أكثر المواد الحافظة استخداما في اللقاحات» مضيفة أنه سيكون لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية من هذه المادة خيار التطعيم به.

وأشارت ريفيرا إلى أن كوبا تعمل الآن على إنتاج دفعات أحادية الجرعة دون هذه المادة التي تستخدم بشكل كبير لحفظ اللقاحات.

وأعلنت كوبا تطوير 5 لقاحات ضد فيروس كورونا بالتعاون مع دول ومراكز أبحاث عدة.

«سانا»

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