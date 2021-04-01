رحلات من اللاذقية باتجاه حماة لنقل العسكريين ورحلات مكثفة لمناطق المحافظة

سيرت شركة النقل الداخلي باللاذقية اليوم 3 باصات باتجاه محافظة حماة لتأمين نقل العسكريين إلى منازلهم إضافة إلى عدة محاور أخرى ضمن مناطق محافظة اللاذقية.

وذكر مدير عام الشركة المهندس طارق عيسى لمراسل سانا أنه تم تسيير 3 باصات نقل داخلي إلى محافظة حماة لتأمين نقل العسكريين وغيرهم من المواطنين نتيجة انخفاض توريدات المشتقات النفطية الذي انعكس على حركة النقل العامة.

وبيّن عيسى أن الشركة سيرت حتى الساعة الـ 5:30 من بعد ظهر اليوم 94 رحلة باتجاه مناطق محافظة اللاذقية وفق الحاجة ومنها باتجاه جبلة والقرداحة وكلماخو ومشقيتا ووطى الخان والحفة والمزيرعة والفاخورة ووادي قنديل وفديو والمشيرفة والطارقية، مؤكداً أن الشركة مستمرة في جهودها لتأمين حركة النقل وتشغيل الباصات بالطاقة القصوى وفق احتياجات خطوط النقل ضمن المدينة وباتجاه الريف.