روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 6 دول بينها سورية

أعلنت روسيا استئنافها اليوم رحلات الطيران المدني مع 6 دول جديدة من بينها سورية بعد أن تم تعليق الرحلات الجوية العام الماضي في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ووفقاً لموقع «روسيا اليوم» جاء ذلك بناء على قرار لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية التي قالت إنه ابتداء من شهر نيسان سيتم استئناف رحلات الطيران مع قبرص وألمانيا وفنزويلا وسورية وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

ووفق قرار اللجنة تم اتخاذ قرار الاستئناف بعد الأخذ في الحسبان الوضع الوبائي في كل بلد من هذه الدول الست.

وسمحت اللجنة باستئناف رحلات الطيران مع سورية بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع.