سلمية يفوز على تشرين ويتأهل إلى التجمع النهائي لدوري كرة السلة للناشئات

فاز فريق سلمية على تشرين بنتيجة 66-54 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة في الجولة الأخيرة من إياب الملحق النهائي للمجموعتين الوسطى والساحلية المؤهل للتجمع النهائي لدوري الناشئات بكرة السلة.

وبهذه النتيجة ضمن سلمية تأهله إلى التجمع النهائي الذي سيقام خلال الفترة القادمة بمشاركة ثمانية أندية علماً أن الملحق النهائي للمجموعتين الوسطى والساحلية ضم أندية سلمية وتشرين والتضامن وحطين وشرطة اللاذقية لعبت فيما بينها ذهاباً وإياباً.

وضم فريق ناشئات سلمية كلاً من اللاعبات ريتا سيفو ويارا القصير وميس خدام وسيدرا السيد ونور الشيخ ياسين وريتا بدور وريام الحرك وزينة حمود وهديل مقداد وراما حمودي ونايا غيبور وسارا الشمالي ولمى شاكر.

«سانا»