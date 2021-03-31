منافسات قوية في بطولة اللاذقية لبناء الأجسام لفئة الشباب

شهدت بطولة اللاذقية لبناء الأجسام لفئة الشباب التي أقامتها اللجنة الفنية الفرعية للعبة في مدينة الأسد الرياضية منافسات قوية ومشاركة واسعة للأندية والمراكز التدريبية والبيوتات الرياضية في المحافظة.

وأحرز المركز الأول بوزن 65 كغ أحمد الورعة وبوزن 75 كغ فراس شكوحي وبوزن 85 كغ علاء حاج نجيب وبوزن فوق 85 كغ حيدر غريب.

ولفت رئيس اللجنة الفنية الفرعية للعبة أيمن كزعور إلى أن البطولة كانت عالية المستوى كما شهدت منافسات قوية نتيجة المشاركة الواسعة التي حظيت بها ما يدل على توسع قاعدة ممارسيها بفئة الشباب.

«سانا»