ميليشيا «قسد» تخطف العشرات من قاطني مخيم الهول

واصلت ميليشيا «قسد» المرتبطة بالاحتلال الأمريكي حصارها مخيم الهول للاجئين في ريف الحسكة الشرقي الذي تسيطر عليه الميليشيا بدعم من قوات الاحتلال منذ يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع قيامها بحملات مداهمة واسعة لخيم القاطنين في المخيم واختطاف العشرات منهم.

وأشارت مصادر محلية لمراسل «سانا» في الحسكة إلى أن ميليشيا «قسد» وبعد حصارها لمخيم الهول للاجئين الذي يقطنه أكثر من 70 ألف شخص لليوم الرابع عبر العشرات من مسلحيها، أقدمت اليوم على تنفيذ حملات مداهمة واسعة داخل المخيم واختطفت العشرات من قاطنيه بينهم نساء بذرائع مختلفة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وبيّنت المصادر أن ميليشيا «قسد» قامت منذ يومين بقطع جميع الطرق بين مدينة الحسكة ومخيم الهول للاجئين الذي يعيش قاطنوه ظروفاً مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها فضلاً عن منعها القاطنين من الحركة داخل المخيم.