طيران العدوان السعودي يجدد غاراته على المناطق السكنية في اليمن

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهدافه المناطق والأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية مخلفاً أضراراً كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان شن 6 غارات على مديرية مدغل و3 غارات على مديريتي مجزر وصرواح في مأرب و4 غارات على منطقتي الظهرة والمرازيق بمديرية خب والشعف في الجوف، كما استهدفت قوى العدوان بقصف صاروخي ومدفعي ممتلكات المواطنين في مديرية باقم الحدودية في صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

«سانا»