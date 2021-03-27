ضبط عدة أوكار لتنظيم «داعش» الإرهابي شمال العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم ضبط عدة أوكار لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظتي ديالى ونينوى شمال العراق.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن الخلية قولها في بيان إن قوة من قيادة عمليات ديالى ومن خلال فرقة المشاة الخامسة قامت بمداهمة وتفتيش في قرية مهدي الصالح وقرية خلف الجاسم في محافظة ديالى وتم العثور على وكر يحتوي على مواد لوجستية و10 عبوات ناسفة وقذيفتي هاون وتم تدمير المواد موقعياً من قبل الجهات المختصة.

وأضاف البيان: إن قوة من قيادة عمليات غرب نينوى نفذت من خلال فرقة المشاة الخامسة عمليات والفرقة 20 تفتيش القرى ضمن قاطع المسؤولية ما أسفر عن العثور على صاروخ أس بي جي9 ولغم أرضي ضد الدبابات ونفق مهدم و7 قذائف هاون 82 ملم و20 حشوة قذيفة هاون وعبوات محلية الصنع و3 قذائف هاون 81 ملم و3 صواريخ كاتيوشا و17 قذيفة هاون 120 ملم.

وداهمت القوات العراقية في وقت سابق اليوم 12 وكراً لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة كركوك شمال العراق.

«سانا»