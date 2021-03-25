(الحبوب) تتحضر لاستلام محصول القمح بأسعار مشجعة

مركزان الخليل

استعرض مجلس إدارة المؤسسة السورية للحبوب ظهر اليوم واقع عمل المؤسسة والجهود التي تبذلها للاستمرار بتأمين وتوفير مادة القمح والدقيق لزوم احتياجات المخابز في المحافظات.

كما استعرض المجتمعون الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة السورية للحبوب لاستقبال محصول القمح من الفلاحين والمنتجين والتسهيلات التي قدمتها الحكومة لتشجيع الفلاحين لتسليم محصولهم لمراكز استلام الحبوب في المحافظات بالشكل الذي يضمن للفلاحين الخير والمنفعة والحصول على ثمن محصولهم بشكل مجزٍ .

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال الاجتماع حرص الدولة على استجرار كامل الأقماح من الفلاحين والمنتجين موسم عام 2021 والاستمرار بتقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم للتوسع بالمساحات المزروعة بالقمح، وأشار إلى أهمية إنتاج الدقيق التمويني وفق أفضل المواصفات المعتمدة للمحافظة على جودة رغيف الخبز والقيام باستمرار بأعمال الصيانة والترميم لخطوط الإنتاج في المطاحن، والتعقيم الدائم والمستمر ورفع الطاقة الطحنية في المطاحن واستثمار الطاقات والكفاءات في مفاصل عمليات الإنتاج بالشكل الأمثل .

بدوره قدم المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم شرحاً موجزاً عن الأعمال المنجزة والجهود التي بذلت لتأمين مادة القمح والدقيق وتوفير احتياجات المخابز من الدقيق وفق أفضل الشروط والمواصفات وخطة المؤسسة لاستجرار الأقماح من الفلاحين بيسر وسهولة.

واتخذ مجلس إدارة المؤسسة في ختام الاجتماع سلسلة من القرارات تتعلق بحوافز العمال بعد اعتماد نظام الحوافز الجديد وتحديد فئات العاملين في المؤسسة باللباس العمالي وغيرها من الأمور التي تساهم في تعزيز دور المؤسسة وتطوير واقع عملها.