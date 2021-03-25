روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى سورية وعدة دول

أعلنت هيئة مكافحة نقل وانتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا استئناف حركة النقل الجوي المدني للركاب مع عدد من الدول بينها سورية من بداية شهر نيسان المقبل.

وقالت الهيئة في بيان اليوم أوردته «سانا»: «تم بالاتفاق مع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين اتخاذ قرار باستئناف حركة النقل الجوي اعتباراً من بداية نيسان المقبل وعلى أساس متبادل مع كل من سورية وألمانيا وفنزويلا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا».

وأشار البيان إلى أن حركة النقل الجوي مع سورية ستجري مرة واحدة في الأسبوع بين موسكو ودمشق.