العدوان السعودي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية وشن طيرانها 16 غارة على ثلاث محافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء «سبأ» اليمنية أن قوى العدوان ارتكبت 184 خرقاً بينها استحداث تحصينات في الجبلية والمنظر وخروقات بقصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة، حيث شملت الخروقات تحليق طائرات تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16 والمنظر والدريهمي والجبلية والتحيتا وخروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على كيلو16 والتحيتا.

وأشار المصدر إلى تضرر عدد من منازل المواطنين نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على حي 7 يوليو وشارع الـ50 في مدينة الحديدة، لافتاً إلى أن طيران العدوان شن غارات على عدد من المديرات بمحافظات صعدة ومأرب والجوف.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.