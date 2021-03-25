110 ضبوط بحق محطات وقود ومخابز ومحلات غاز مخالفة

مركزان الخليل

أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أن دوريات حماية المستهلك لديها نظمت 110 ضبوط تموينية طالت محطات الوقود في عدرا ورنكوس وحزرما والهيجانة ومعربا بمخالفات نقص بالكيل وتقاضي زيادة في الأسعار والاتجار بمادتي المازوت والبنزين كما طالت 10 معتمدين لمادة الغاز في مناطق السبينة والنبك والجبة ويبرود وشبعا وجديدة الشيباني ويبرود والمراح وعدرا العمالية يتقاضون زيادة بالأسعار.

أما عن مخالفات الأفران فقد تم تنظيم 6 ضبوط بحق المخابز التموينية في مناطق ببيلا والديماس والزبداني وعكوبر وشبعا والنشابية بمخالفات سوء صناعة الخبز والبيع بسعر زائد.

أما بقية المخالفات فقد توزعت بين حيازة مواد منتهية الصلاحية ( معكرونة ) في سوبر ماركت بعقربا وأيضاً مواد منتهية الصلاحية في محل خردوات بالنشابية والغش في صناعة كباب الدجاج وعدم إبراز فواتير الشراء وسحب عينات مختلفة.

وأضافت المديرية أنه تم تنظيم الضبوط بحق المخالفين وفق قانون حماية المستهلك رقم ١٤ للعام ٢٠١٥ وإغلاق المنشآت المخالفة وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق المخالفين.