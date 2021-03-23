وزير الداخلية يبحث مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمل اللجنة في سورية

بحث وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون مع بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق له عمل اللجنة الدولية في سورية.

وعبر الرحمون خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي تقوم بها اللجنة في مجال العمل الإنساني وخاصة تقديم المساعدات للسجون، لافتاً إلى أن الدولة السورية تعمل على تأمين جميع المستلزمات لمواطنيها.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الشعب السوري يعاني من الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية الجائرة بحقه مؤكداً أن سورية تتعاون مع المنظمات الدولية ومن بينها منظمة الصليب الأحمر الدولي في تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتسهيل عملها والتي من شأنها مساعدة الشعب السوري.

من جانبه، شكر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولة السورية على ما تقدمه من تسهيلات لعمل اللجنة بما فيها زيارة السجون مؤكداً أهمية التنسيق معها لإنجاح مهمة اللجنة الدولية في مجال العمل الإنساني.

«سانا»