تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

تأهل فريق تشيلسي اليوم للدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في دور الثمانية من البطولة على ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل تشيلسي هدفه الأول عن طريق لاعب شيفيلد يونايتد أوليفر نوروود الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني للمباراة سجل حكيم زيياش الهدف الثاني لتشيلسي.

بهذا الفوز سجل تشيلسي رقماً قياسياً في نصف النهائي للمرة الرابعة في خمسة مواسم.

“سانا”