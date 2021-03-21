القبض على 10 أشخاص يتعاملون بغير الليرة في دمشق

ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على عشرة أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية في دمشق ويقومون بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية وصادرت منهم مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من ستين مليون ليرة سورية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بناء على المعلومات الواردة تمكنت إدارة الأمن الجنائي من القبض على عشرة أشخاص في مدينة دمشق يتعاملون بغير الليرة السورية وبحوزتهم أكثر من ستين مليون ليرة وبالتحقيق معهم اعترفوا بمزاولتهم مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وتسليم المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً.