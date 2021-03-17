الجنائية الدولية تقبل دعوى ضد أردوغان لجرائمة في ليبيا

قبلت المحكمة الجنائية الدولية الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف ضد رئيس النظام التركي رجب أردوغان لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية أن المنظمة بالتعاون مع المركز الافروآسيوي للدراسات والاستشارات تقدمتا بدعوى (العدوان التركي على ليبيا) على أردوغان وعدد من قياداته العسكرية ورئيس حكومة الوفاق الليبية السابق فايز السراج وعدد من أركان حكومته بالإضافة لعدد من متزعمي المجموعات المسلحة بجرم التعاون في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية.

ووفق المستندات فان الجرائم تشمل جريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة القتل العمد التي تشكل جريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها وجريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة.

«سانا»