الخارجية: سورية ترفض التدخّلات الخارجية في شؤون الصين

أكدت سورية رفضها التدخلات الخارجية في شؤون جمهورية الصين الشعبية، وشددت على أنه لا يحق لأي دولة أو طرف التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وذات السيادة.

ونقلت «سانا» عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله: «تؤيد حكومة الجمهورية العربية السورية قرار الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني بشأن تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والذي يعد خطوة رئيسة أخرى تتخذها جمهورية الصين الشعبية لتحسين الأنظمة القانونية والسياسية في منطقة هونغ كونغ عقب اعتماد قانون حماية الأمن الوطني فيها في حزيران الماضي 2020».

وأضاف المصدر: إن «الجمهورية العربية السورية ترفض التدخلات الخارجية في شؤون جمهورية الصين الشعبية ومحاولات تشويه الوقائع، وتعدّها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول على أراضيها، وتؤكد أنه لا يحق لأي دولة أو طرف التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وذات السيادة».

وتابع المصدر: إن «الجمهورية العربية السورية تؤكد وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصين الشعبية وسيادتها على أراضيها وعلى أمنها واستقرارها وعلى مبدأ الصين الواحدة، وتطالب جميع الدول باحترام ذلك».