إصابة مسلحين من ميليشيا «قسد» بانفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة

تأخذ الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيا «قسد» المرتبطة بالاحتلال الأمريكي منحنى تصاعدياً منذ عدة أشهر حيث قتل خلالها العشرات من مسلحيها في مناطق انتشارها في أرياف دير الزور والحسكة والرقة، إذ أصيب عدد من مسلحي الميليشيا بانفجار عبوة ناسفة في محيط قرية مغلوجة بمنطقة جبل عبد العزيز في ريف الحسكة الجنوبي الغربي.

ونقلت «سانا» عن مصادر محلية قولها: أن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا «قسد» قرب قرية مغلوجة وأدت إلى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا الذين كانوا يستقلونها.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا استقدمت على الفور تعزيزات وطوقت مكان الانفجار.