استشهاد طفل وإصابة آخر بانفجار لغم زرعته ميليشيا «قسد» بريف الرقة

استشهد طفل وأصيب آخر بجروح نتيجة انفجار لغم زرعه مسلحو ميليشيا «قسد» المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في بلدة عين عيسى شمال الرقة.

وذكرت مصادر محلية لـ «سانا» أن الطفلين كانا يلهوان بالقرب من مدخل بلدة عين عيسى عندما انفجر اللغم الذي زرعه في وقت سابق مسلحو ميليشيا «قسد» لتحصين مواقعهم، ما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة الطفل الآخر بجروح خطيرة.

وأقدم مسلحو ميليشيا «قسد» على زرع كميات كبيرة من الألغام في إطار تحصين مواقعها في المناطق التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية من جراء تصاعد الهجمات ضد مسلحيها، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين معظمهم من الأطفال.