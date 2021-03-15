لافروف لوفد لبناني: حل الأزمة في لبنان بالحوار دون تدخل خارجي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ثبات موقف روسيا بدعم سيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة حل الأزمة الحالية فيه انطلاقاً من حوار واسع بمشاركة ممثلي جميع القوى الأساسية في المجتمع اللبناني ودون أي تدخل خارجي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم : إن لافروف ركز خلال لقائه في موسكو مع وفد كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني برئاسة النائب محمد رعد على مهمة تشكيل حكومة لبنانية جديدة بسرعة تكون قادرة على إخراج لبنان من أزمته الحادة.

وأشارت الوزارة إلى أن لافروف جدد تمسك روسيا أيضاً بحق السوريين في تقرير مستقبلهم بصورة مستقلة كما ينص على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254 مع ضرورة تكثيف الجهود الدولية للإسهام في عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم بمن في ذلك الموجودون منهم في لبنان بما يخدم مصالح الاستقرار في المنطقة.