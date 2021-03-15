كورونا يحصد أكثر من مليونين و 664 ألف شخص عالمياً

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليونين و 664 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 .

ووفق آخر إحصائيات موقع «وورلد ميترز» الأمريكي، فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصلت لغاية الآن إلى 120399374 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 2664622 حالة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 96944571 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً جراء الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 547191 حالة وفاة من أصل30080295 إصابة، تليها البرازيل مع تسجيل 278229 حالة وفاة من أصل 11483370 إصابة، ثم الهند ثالثاً بتسجيلها 158762 حالة وفاة من أصل 11385158 إصابة.

«سانا»