4714 إصابة بكورونا في أندونيسيا و4899 في الفلبين

سجلت أندونيسيا 4714 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و419 ألفاً و455 إصابة.

ووفقاً لأحدث إحصائيات موقع «وورلد ميتر» العالمي فقد تم تسجيل 97 وفاة جديدة في البلاد ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 38426 حالة.

وفي الفلبين، ارتفع مجمل الإصابات إلى 621498 بعد تسجيل 4899 إصابة جديدة، بينما وصل مجمل الوفيات إلى 12829 بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.

أما في باكستان، تم تسجيل 2664 إصابة جديدة و32 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 605200 إصابة والوفيات إلى 13508 حالات.