إيطاليا تعود إلى الإغلاق مجدداً

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا، اليوم، أن بلاده ستعيد إغلاق معظم مناطقها اعتباراً من الغد لوقف تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سبيرانسا قوله في حديث لصحيفة «لا ريبوبليكا»: من الغد ستوضع ثلاثة أرباع مناطق البلاد في حالة حظر وستغلق المدارس والحانات والمطاعم ومعظم المتاجر غير الأساسية حتى السادس من نيسان أي حتى خلال عيد الفصح.

وأعرب عن أمله بتحسن الوضع خلال الربيع، وقال: إن تطبيق تدابير أكثر صرامة والزيادة التدريجية لعدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الأرقام ستتحسن اعتباراً من النصف الثاني من الربيع الحالي.

وأعلنت الحكومة الإيطالية أمس أنها تهدف لتلقيح 80 بالمئة من السكان بحلول تشرين الأول القادم وتسريع حملة التطعيم لتشمل 500 ألف شخص يومياً اعتباراً من منتصف نيسان.

وسجلت إيطاليا 101881 وفاة مرتبطة بـ«كوفيد 19» منذ ظهوره في شباط من العام الماضي وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن ثلاثة ملايين و201838 إصابة.