لليوم الخامس.. ميليشيا «قسد» تقطع الكهرباء عن حي النشوة بالحسكة

قطعت ميليشيا «قسد» المرتبطة بالاحتلال الأمريكي الكهرباء لليوم الخامس على التوالي عن حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة، مطالبة الأهالي بدفع مبالغ مالية فرضتها عليهم لإعادة التيار الكهربائي لهم.

وذكر عدد من أهالي الحي لمراسل «سانا» أن الميليشيا أقدمت منذ خمسة أيام على قطع التيار الكهربائي عن حي النشوة الغربية بحجة عدم دفع الأهالي مبالغ مالية لما يسمى «هيئة الطاقة» التابعة لها، مشيرين إلى أن العديد من الأهالي اضطروا إلى دفع جزء من المبلغ، لكن الميليشيا لا تزال تقطع الكهرباء حتى تسديد كامل المبلغ.

وكانت الميليشيا قطعت الكهرباء خلال الشهر الماضي عن أهالي حي مشيرفة في مدينة الحسكة للسبب ذاته، ولم تعد التيار حتى دفعوا مبالغ مالية محددة.