الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من قمح صوامع تل علو بريف الحسكة وينقلها إلى العراق

سرقت قوات الاحتلال الأمريكي كمية جديدة من القمح المخزن في صوامع تل علو بريف الحسكة الشرقي وذلك في إطار سياستها المتواصلة في نهب الثروات السورية من نفط وقمح وغيرهما من خيرات الجزيرة.

وذكرت «سانا» نقلاً عن مصادر أهلية من ناحية اليعربية بالحسكة أنه «بعد قيام قوات الاحتلال الأمريكي بتعبئة 20 شاحنة بالقمح من صوامع قرية تل علو في ناحية اليعربية أقصى الريف الشرقي للحسكة غادرت أربع منها في الساعة الواحدة ظهراً باتجاه معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق».

ولفتت المصادر إلى أن الشاحنات تخرج تباعاً بفارق زمني ترافقها للحماية سيارات تقل مسلحين من ميليشيا «قسد».

وتنتشر قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق آبار النفط لسرقته إضافة إلى سرقة المحاصيل الرئيسة مثل القمح وذلك لتمويل المجموعات المسلحة التي تدعمها وفى مقدمتها ميليشيا «قسد» ولحرمان الشعب السوري من خيرات بلاده بالتزامن مع حصارها الجائر الذي تفرضه عليه لمنعه من الحصول على الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.