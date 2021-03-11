ميليشيا «قسد» تخطف خمسة شباب وامرأتين بمنطقة الطبقة

أقدمت ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على اختطاف عدد من المدنيين بينهم امرأتان في ريف الرقة الغربي.

مصادر محلية ذكرت لـ «سانا» أن مجموعات مسلحة من ميليشيا «قسد» شنت صباح اليوم حملة مداهمات طالت منازل المدنيين في قريتي السويدية والجرنية بمنطقة الطبقة بريف الرقة الغربي واختطفت خمسة شبان وامرأتين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأفادت المصادر بأن المختطفين السبعة كانوا خرجوا قبل أيام من مخيم الهول الذي تحتجز فيه ميليشيا «قسد» والاحتلال الأمريكي آلاف المدنيين في ظروف مأسوية.