فتح بعض الطرقات في لبنان أغلقها معتصمون

أعاد الجيش اللبناني والقوى الأمنية اليوم فتح عدد من الطرقات التي أغلقها معتصمون احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وأوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجيش أعاد فتح السير عند مستديرة الكولا في بيروت كما تم فتح طريق العباسية صور التي قطعت صباحا عند مفترق العباسية وعادت حركة السير إلى طبيعتها.

وفتح أوتوستراد الدورة على مسلكيه الشرقي والغربي وأوتوستراد جل الديب بالتوافق مع المحتجين تسهيلا لمرور المواطنين بعدما شهدت الطرق الداخلية والبحرية زحمة سير خانقة.

وفي المقابل لا يزال أوتوستراد زوق مصبح مقابل كنيسة مار شربل مقفلاً لليوم الثاني على مسلكيه الشرقي والغربي بالسيارات والإطارات ومستوعبات النفايات.

ويستمر المحتجون بالتجمع تحت جسر خلدة وعلى طول اوتوستراد بيروت صيدا من خلدة مروراً بمفارق دوحة عرمون وبشامون وحتى الشويفات مع وضع أحجار وعوائق.

وأقفل محتجون المسلك الغربي لأوتوستراد غزير جونية بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات ما تسبب بزحمة سير خانقة على الأوتوستراد من طبرجا باتجاه بيروت فيما قطع محتجون أوتوستراد البداوي الدولي بالاتجاهين بساتر ترابي وحجارة وضعوها وسطه ما أعاق نهائيا حركة السير عليه من مدينة طرابلس باتجاه المنية وعكار أو العكس.

وأفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرق المقطوعة ضمن منطقة البقاع هي ساحة شتوره وتعلبايا والرفيد فيما قطعت في الشمال طرق كوسبا مفرق رشدبين والنخلة مفرق البترومين والبداوي اكومي والبالما والتبانة والمحمرة والعبدة وجسر عابا.