ضمن فعالية «خبز و ورد».. تكريم نساء في اليوم العالمي للمرأة

دينا عبد

المرأة السورية كانت على الدوام سيدة الذاكرة وراسمة المستقبل، وحاملة طاقة الحياة المتجددة.

المرأة ؛الأم والابنة – الزوجة – العاملة – والسياسية المثقفة وأم الشهيد وزوجته التي حملت أمانته وابنته التي تحقق أحلامه.

تحت رعاية وزارة الثقافة «فريق عمّرها التطوعي» وبمناسبة يوم المرأة العالمي انطلقت فعالية «خبز و ورد» في مكتبة الأسد الذي كرّم كوكبة من نجوم نساء سورية، فكانوا في سماء التقدير والتكريم بكل فخر واعتزاز.

«تشرين» التقت عدداً من المكرمات اللواتي كانت لهن بصمة في تقديم خدمات للمجتمع وأفراده.

في البداية تحدثت د. زينب شحادة من فريق «سماعة حكيم»، والتي كان لها دور أثناء جائحة كورونا من خلال الخدمات التي قدمها الفريق، وعنها قالت: تم إطلاق تطبيق سماعة حكيم من أقل من سنة في فترة الحجر الصحي، وحتى الآن قدمنا أكتر من 18 ألف استشارة، علماً أن التطبيق يضمن الخصوصية، فالطبيب الذي يقوم بالإجابة عن أسئلة المريض لا تعرف هويته.

أما غروب «صحتك نعمة» للاستشارات الطبية عبر «الفيس بوك» أيضاً انطلق في الفترة نفسها، ووصل عدد متابعيه لأكثر من 46 ألف متابع، في حين أقلعت مبادرة «كفو» بذروة الإصابات الأولى، وقدمت استشارات هاتفية ومنزلية مجانية، وساعدت في تأمين أسطوانات أوكسجين لغير القادرين.

أما في الذروة الثانية فتعاونت مبادرة «كفو» مع مبادرة «عقّمها» وبقيت الخدمات السابقة موجودة، وأضيفت عليها بالتطبيق خدمة طبية تتضمن متابعة حالة مريض الكورونا حتى الشفاء عن طريق اتصالات يومية ومتابعة مستمرة، وأخيراً مبادرة «نحن حدك» لإجراء استشارات مجانية للمرضى المصابين بالاكتئاب لنحميهم من الانتحار، وعن التكريم قالت د. شحادة: سعيدة بهذا التكريم وما نقوم به جزء بسيط، وواجب إنساني.

الإعلامية ماريا ديب تحدثت عن سعادتها بالتكريم مبينة أن المرأة السورية ترفع لها القبعة، لأنها عملت وضحت، وما فعلته المرأة السورية لن تفعله أي امرأة أخرى في الصمود والعطاء، والحب والتضحية، هذه هي المرأة السورية المتمسكة بالأرض، والتي جعلت أولادها يتمسكون في الأرض والوطن وختمت: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق.

د. ربى مزيد دكتوراه في علم الاجتماع جامعة دمشق بينت أن التكريم لفتة رائعة من فريق عمّرها التطوعي، فتكريم المرأة هو تكريم المجتمع، المرأة نصف المجتمع بالعدد، ولكنها تربي النصف الثاني، يوم المرأة العالمي يوم مميز، فالسيدات السوريات دوماً نساء ولّادات، وهي سبّاقة في السياسة والعلم، وموجودة منذ الأزل، فكل سيدة سورية بداخلها زنوبيا.

كريستينا كشر خبيرة تدريب مختصة بتطوير قدرات القيادة والإدارة والتواصل قالت: من خلالنا يتم تكريم المرأة السورية، التي لم تكن فوق التوقعات فحسب، بل تفوقت على ذاتها لأنها تتفنن بتحدي ذاتها باستمرار.

وجرى خلال التكريم عزف مقطوعات موسيقية، وتخلل الحفل توزيع الدروع على المكرمات.

ت: عبد الرحمن صقر