احتفال خيري لمرضى السرطان والأطفال الأيتام

دمشق - دينا عبد

تحت شعار (ابتسم ولا تأكل هم نحن معك بكل لحظة وكل مكان) وبالتعاون فيما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقيم الاحتفال الخيري لمرضى السرطان والأطفال الأيتام . وتضمن الحفل عرض فيلمين قصيرين عن مرضى السرطان والأطفال اليتامى إلى جانب تكريم شخصيات من أبرز الفنانين السوريين وهم الفنان دريد لحام والفنان بسام كوسا.

وفي تصريح لـ”تشرين” قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى العبدالله: إن ما ميز هذه الفعالية أنها تحدثت عن ألمين كبيرين في حياة الإنسان، الإصابة بالسرطان واليتم، ولكن المفرح بأن هذه الاحتفالية تحدثت عن هاتين الحالتين بأمل وتفاؤل وفرح ولم تقدمهما بيأس أو إحباط إنما قدمتهما كحالة من الشموخ، والفيلمين اللذين عرضا كانا درساً للصمود بوجه أي مشكلة يمكن أن تواجه الإنسان أو المجتمع وأننا سوف نتغلب على هذا المرض.

بدوره سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق جواد ترك أبادي ركز في حديثه على الاهتمام باليتيم ومريض السرطان لأنه أمر إنساني وجميل أن يكون مكفول من قبل أبناء المجتمع ؛ وبين أنه في كل مكان وفي أي مجتمع هناك يتيم وعندما تكفل اليتيم إنما تعبر عن المشاعر الإنسانية العميقة التي يحملها المجتمع وأفرادها وأبناءه.

وعن مشاركة السفارة الإيرانية بدمشق قال أبادي مشاركتنا جاءت لجلب الابتسامة لمرضى السرطان والأطفال الأيتام .

يذكر أنه في نهاية الاحتفالية تم توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين جميعهم، إضافة لعرض فيلمين من بطولة الفنانين الكبيرين دريد لحام وبسام كوسا.

ت: يوسف بدوي