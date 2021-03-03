مدير مشفى بانياس: التلاميذ تناولوا “نفتالين” وحالتهم الصحية جيدة

طرطوس - تشرين

أقدمت تلميذة في الصف الأول الإبتدائي من مدرسة الغرزية التابعة لمنطقة بانياس بتوزيع مادة النفتالين المخصص لامتصاص الرطوبة على ١١ طالباً من زملائها باعتقادها أنها سكر نبات، ما سبب حالة صحية طارئة، ومنها ألم في البطن استدعت نقلهم إلى مشفى بانياس لتلقي العلاج.

وبين مدير تربية طرطوس علي شحود أنه وردت إلى مديرية التربية في طرطوس من المجمع التربوي في بانياس معلومات عن إسعاف (١١) طالباً من مدرسة الغرزية حلقة أولى إلى المشفى الوطني في بانياس نتيجة تعرضهم لحالة صحية طارئة ( ألم في البطن ) .

وحول هذه الحادثة تابعت مديرية التربية وعلى الفور تفاصيل الحادثة و جاء فيها : في صباح اليوم الأربعاء قرابة الساعة التاسعة و النصف صباحاً وخلال الفرصة الأولى قامت تلميذة في الصف الأول الإبتدائي بتوزيع مادة من أنواع النفتالين ( امتصاص للرطوبة ) كانت قد أحضرتها معها من منزلها على (١١) تلميذاً وعن طريق الخطأ معتقدة أنها من مواد السكر ( سكر نبات ) .

و بعدها شعر التلاميذ بألم في البطن ، حيث تم التواصل من إدارة المدرسة مع مشرف المجمع التربوي و تم إسعافهم مباشرة إلى المشفى المذكور آنفاً .

وأكد الدكتور عماد بشور مدير مشفى بانياس أنه تم الكشف على التلاميذ و تقديم الإسعافات و العلاجات الصحية المناسبة وإعطاؤهم الدواء و السوائل وفق العلاجات المطلوبة ، وأضاف أن الحالة الصحية للجميع بخير، و تم تخريجهم من المشفى إلى منازلهم و لاحاجة لإقامتهم لأن حالتهم الصحية مستقرة و بشكل جيد .