الخارجية الفلسطينية تطالب بحماية المقدسات ووقف انتهاكات الاحتلال

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته بحقها.

الخارجية وفي بيان لها اليوم نقلته وكالة «وفا»، أدانت انتهاكات الاحتلال المتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة بما فيها الإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال بشكل متصاعد لمنع المصلين من الوصول إلى دور العبادة ومحاولة الاستيلاء عليها وتهويدها.

وأوضحت الخارجية أن الاحتلال منع اليوم عشرات المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة وأداء الشعائر الدينية بحرية تامة.