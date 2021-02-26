أزمة خبز خانقة نتيجة استيلاء ميليشيا «قسد» على مخابز في الحسكة

مع استمرار ممارسات ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال واستيلائها على المطاحن والمخابز العامة والأفران الخاصة في محافظة الحسكة، إضافة إلى سرقة محتوياتها من مستلزمات إنتاج رغيف الخبز يعيش الأهالي في مناطق مختلفة من أرجاء المحافظة حالة من الحرمان المتعمد من مادة الخبز تفرضه هذه الميليشيات ما خلف أزمة خانقة.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في المحافظة سطم هويدي في تصريح لمراسل «سانا» أن «عودة الاستقرار في إنتاج مادة الخبز وتوفيرها لجميع المواطنين في محافظة الحسكة مرتبط بعودة المطاحن والمخابز والأفران المستولى عليها من الميليشيا إلى الجهات الحكومية وعدم تدخلها في صناعة رغيف الخبز أو سرقة مستلزمات الإنتاج».

وأشار هويدي إلى أن «الأفران العامة الحكومية التي لا تزال تعمل تحت إشراف فرع المخابز مستمرة بتأمين الخبز للأهالي ضمن نطاق عملها».

وفي ظل استمرار ممارسات ميليشيا «قسد» وتضييقها على المواطنين ومنعها ايصال الخدمات تزداد شكاوى المواطنين من عدم توفر مادة الخبز وحدوث أزمة خانقة ناتجة عن قيام الميليشيا بتخفيض الكميات المنتجة ضمن المخابز العامة التي تستولي عليها وإنتاج ربطة الخبز بنصف الوزن السابق وتقليل عدد الأرغفة إضافة إلى ايقاف العمل بأغلبية الأفران الخاصة.