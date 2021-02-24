ضبوط تموينية بحق مخالفات في ريف دمشق ودرعا واللاذقية والرقة

نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظات ريف دمشق ودرعا واللاذقية والرقة ضبوطاً تموينية بحق مخابز ومحطات وقود وفعاليات تجارية مخالفة.

ففي ريف دمشق أغلق عناصر مديرية التجارة الداخلية محطتي وقود في منطقتي الغوطة وقدسيا لمخالفتهما التسعيرة ونظموا أيضاً ضبوطاً بحق محطتين في القسطل ومنين بمخالفة البيع بسعر زائد.

ووفق بيان للمديرية تلقت «سانا» نسخة منه اليوم نظم عناصرها 55 ضبطاً طالت 8 أفران في جرمانا ومنين وعين حور والغزلانية والقزاز والقطيفة وقطنا، بمخالفات التصرف بالدقيق التمويني بكمية 16 كيساً والبيع بسعر زائد ونقص بالوزن والاتجار بالخبز التمويني وكذلك معتمد خبز في منطقة قطنا ضبط بحوزته 217 ربطة خبز في سيارة بيك آب ومعتمدين آخرين في عدرا الصناعية وقطنا بمخالفة الاتجار بالخبز التمويني والبيع بسعر زائد.

وفي درعا نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة 20 ضبطاً تموينياً بحق مخابز ومحال تجارية مخالفة.

وذكرت المديرية في بيان أن الضبوط التي نظمت أمس واليوم شملت مخبز الشريف الخاص في مدينة داعل بمخالفة إنتاج خبز سيئ الصنع ومحطة محروقات المسيفرة بمخالفة التوقف عن العمل دون إعلام المديرية رغم وجود المادة في المحطة إضافة إلى محل سمانة في مدينة درعا بمخالفة حيازة حلويات منتهية الصلاحية ومعتمد بمخالفة تقاضي زيادة في بدل خدمات تبديل أسطوانة الغاز.

كما شملت الضبوط وفق بيان المديرية محال تجارية بمخالفة إبراز فواتير غير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي اللاذقية نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة 60 ضبطاً شملت حيازة مواد مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية وعدم التقيد بمواعيد العمل في مخبز الرعوش وإنتاج خبز سيء الصنع في مخبز قنينص واتجار بالمازوت بالسوق السوداء.

وأشارت المديرية في بيان إلى أن الضبوط شملت أيضاً مخالفات البيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير وتقاضي زيادة أجور بدل خدمات تكسي عمومي وعدم إعلان عن الأسعار في مناطق هنانو والصليبة وسوق التجار والعنابة والاتجار بالخبز التمويني والبيع بسعر زائد.

وشملت باقي الضبوط مخالفات عدم إعلان أجور بدل خدمات مكتب عقاري وصالون حلاقة رجالي وعينات غير غذائية وعينات غذائية.

وفي الرقة نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة خلال جولة تموينية في مدينة معدان 3 ضبوط بمحال تجارية لارتكابها مخالفات تتعلق بعدم إبراز فاتورة وعدم الاعلان عن الأسعار.

إلى ذلك دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها بالمحافظات إلى تشديد الرقابة على المعامل والمخابز التي تنتج وتستخدم المادة المتبقية من القمح أو الدقيق بعد استخلاص مادة النشاء في معامل النشاء والمعروفة باسم «الغلوتين الرطب والدابوق أو المعمعون» وغير الصالحة للاستهلاك البشري وتنظيم ضبوط بالمشاهدة دون الحاجة لسحب عينة منها للتحليل.

كما وجهت الوزارة في قرار آخر مديرياتها الى تنظيم الضبوط التموينية بالمشاهدة في كافة المخالفات المتعلقة بالمواد الموزعة بموجب البطاقة الإلكترونية وكذلك المتعلقة بتعبئة المحروقات بكافة أنواعها بالبيدونات أو أي نوع من العبوات الأخرى بقصد الاتجار بالمادة بشكل غير قانوني.