طهران: إحباط تنفيذ تفجير إرهابي

أعلن قائد الشرطة الإيرانية في طهران العميد حسين رحيمي إحباط محاولة تنفيذ هجوم إرهابي انتحاري في العاصمة طهران.

وقال العميد رحيمي في تصريح للصحفيين اليوم نقلته قناة «العالم»: «تم خلال الأيام الماضية إلقاء القبض على شخص كان يخطط للقيام بعمل تخريبي بفضل يقظة رجال الشرطة على مشارف طهران»، مضيفاً: إن الشخص الذي تم القبض عليه كان يحمل سلاحاً وحزاماً ناسفاً ومواد حارقة وجهاز تحكم عن بعد ومعدات أخرى.

وأشار رحيمي إلى أن ضابطاً في الشرطة تمكن من القبض على هذا الإرهابي وقام على الفور بتفكيك القنبلة التي يحملها وإحباط هذه العملية الإرهابية.