روسيا تتوقّع أن تتخذ السياسة الأمريكية شكلاً واضحاً تجاهها

توقعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تتخذ السياسة الأمريكية في ظل الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن شكلاً واضحاً تجاه روسيا في غضون شهر.

ووفقاً لوكالة «تاس» الروسية قالت زاخاروفا في تصريح اليوم: إنه خلال هذه الفترة سيتم تحديد الأولويات، مبينة أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة اقتصرت حتى الآن على محادثات هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي بايدن وبين وزيري الخارجية في البلدين من دون أن يتم الإعلان عن مقاربات للقضايا الرئيسة المطروحة على الأجندة الدولية.

«سانا»